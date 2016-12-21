новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

ХК «Динамо-Минск» в очередном матче чемпионата КХЛ в Новокузнецке одолел «Металлург» – 3:1

21.12.2016 - 21:00

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. На этой неделе «зубры» проводят три игры с командами Восточной конференции. Пока все складывается неплохо для минчан.

В понедельник был повержен новокузнецкий «Металлург» – 2:0. А 21 декабря настал черед новосибирской «Сибири». И вновь победа «Динамо» с разницей в две шайбы, на этот раз 3:1. У минчан отличились Павлович, Степанов и Коробов. Причем шайбы бело-синие забросили в середине второго периода всего за три минуты.

В пятницу подопечные Крэйга Вудкрофта завершат выездную серию матчем с омским «Авангардом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейный матч

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юрий Файков: наша команда была однозначно лучшей и в плане индивидуально игроков, и в плане физическом
Юрий Файков: наша команда была однозначно лучшей и в плане индивидуально игроков, и в плане физическом
Хоккейный матч
Сборная Беларуси по хоккею вышла в финал Кубка четырех наций, разгромив словаков, – 7:1
Со счётом 7:5 в хоккейном поединке команда Президента обыграла дружину Минской области
Со счётом 7:5 в хоккейном поединке команда Президента обыграла дружину Минской области
На «Чижовка-Арене» проходит хоккейный матч между командой Президента и дружиной Минской области
На «Чижовка-Арене» проходит хоккейный матч между командой Президента и дружиной Минской области
Хоккейный матч
Молодежная сборная Беларуси по хоккею, обыграв казахов, приблизилась к выходу в элитный дивизион
Хоккейный матч
Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира во втором дивизионе
Хоккейный матч
В последнем в 2016 году домашнем матче чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» обыграло «Медвещак» – 6:2
Молодежная сборная Беларуси по хоккею с победы над французами стартовала на чемпионате мира во втором дивизионе
Молодежная сборная Беларуси по хоккею с победы над французами стартовала на чемпионате мира во втором дивизионе
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru