новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

ХК «Динамо-Минск» в последнем матче домашней серии уступил ЦСКА – 1:3

07.01.2017 - 20:24

Новости Беларуси. Игроки Динамо закончили первую в новом году домашнюю серию в рамках чемпионата КХЛ. Под сводами «Минск-Арены» завершилась дуэль «зубров» с одним из лидеров Западной конференции – московским ЦСКА.

Начали «бело-синие» за здравие: счет в первом периоде открыл Александр Павлович. Но на экваторе второго отрезка гости из российской столицы развернули ход матча на 180 градусов, забив дважды в течение т30 секунд. За 10 минут до сирены «армейцы» упрочили свое лидерство еще одной шайбой и оформили викторию – 3:1.

Впереди у минского «Динамо» непростой выезд на Дальний Восток, в ходе которого «зубры» сыграют с «Амуром», «Куньлунем» и «Адмиралом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейный матч

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Хоккейный матч
ХК «Динамо-Минск» прервал шестиматчевую победную серию, уступив дома «Северстали»
Мартин Миланов
Нападающий хоккейной команды Балкан Мартин Миланов на Рождественском турнире: вы хоккейное государство
Хоккейный матч
В первом домашнем матче 2017 года в рамках чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» обыграло СКА
Чемпионат Беларуси по индорхоккею среди женщин стартовал 27 декабря
Чемпионат Беларуси по индорхоккею среди женщин стартовал 27 декабря
Результаты матчей
Матчи очередного тура чемпионата Беларуси по хоккею прошли 27 декабря
ХК «Динамо-Минск» с победы над «европейской» сборной Канады стартовал на Кубке Шпенглера
ХК «Динамо-Минск» с победы над «европейской» сборной Канады стартовал на Кубке Шпенглера
Команда Президента сыграла вничью со сборной Брестской области в рамках Республиканских соревнований по хоккею среди любителей
Команда Президента сыграла вничью со сборной Брестской области в рамках Республиканских соревнований по хоккею среди любителей
Шведский форвард подписал контракт с минским ХК «Динамо»
Шведский форвард подписал контракт с минским ХК «Динамо»
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru