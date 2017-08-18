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ХК «Динамо-Минск» занял последнее место на Кубке латвийских железных дорог

18.08.2017 - 09:36

Новости Беларуси. И снова «Ак Барс», и снова 3:2. Правда, на этот раз не в нашу пользу. В заключительном матче Кубка латвийских железных дорог – предсезонного турнира в Риге с участием команд КХЛ – минское «Динамо» встретилось с клубом из Татарстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники уже выясняли отношения днем ранее. Тогда успеха в серии буллитов добились «зубры» – 3:2. На этот раз победитель снова не был выявлен в основное время. А в овертайме победу «Ак Барсу» принес бросок Азеведо – 3:2. У «Динамо» шайбы на счету Китарова и Дрозда.

«Зубры» завершили турнир в Риге на последнем (четвертом) месте. А менее чем через неделю, 23 августа, белорусский клуб проведет дома первый матч нового сезона КХЛ. Соперник – «Йокерит» из Хельсинки.

ХК «Динамо-Минск» занял последнее место на Кубке латвийских железных дорог

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