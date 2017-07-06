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«Хочу участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг»: баскетбольный кэмп для юных спортсменов прошел в Минске

06.07.2017 - 10:50

Новости Беларуси. Белорусская федерация баскетбола ищет бриллиант негранененный среди десятилетних мальчишек и девчонок. В столице открылся четырехдневный кэмп, где ведущие специалисты преподают юным почитателям баскетбола азы и делятся секретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две тренировки – утренняя и вечерняя: именно с этого кэмпа большой баскетбол откроет свои широкие и высокие двери юным ребятам, для которых Национальная сборная, Олимпиада и лига НБА пока только мечта.

Марк Синицкий – один из пятидесяти приглашенных на кэмп. Возможно, через 10 лет это мальчик будет в одном шаге от своей детской мечты.

Марк Синицкий, участник кэмпа (Гродно):
Много смотрю, люблю НБА. Мой любимый игрок из NBA – это Стеф Карри. Я хочу попасть в национальную команду, чтобы участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг.

Среди специалистов, которые точно знают, что здесь спрятан бриллиант неграненый, и главный тренер мужской сборной Беларуси Александр Крутиков, он тоже мечтает.

Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:
Для меня пока они все равны, поэтому каждый имеет час. Если хотя бы часть этих ребят не бросят баскетбол. будут заниматься, обязательно кто-то из них должен пробиться выше.

В программе первого дня значится игровая просмотровая тренировка, где оценивается уровень подготовки каждого участника.А они собраны со всей страны.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Мы должны формировать семью баскетбола с самого детства, мы должны оттачивать навыки с самого детства. Мы должны вовлекать их во все мероприятия баскетбола опять же с самого детства. Наши тренеры национальной сборной по возрастам, начиная от U16 и до Крутикова должны этих ребятишек видеть уже сегодня.

Четыре насыщенных дня проведут десятилетние мальчишки и девчонки на столичной площадке, но этого достаточно, чтобы определиться: играть или не играть.Те, кто останется в большом баскетболе, не забудут кэмп никогда.

«Хочу участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг»: баскетбольный кэмп для юных спортсменов прошел в Минске

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