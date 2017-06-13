новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Добро пожаловаться!

Ходит по домам и гавкает на 20 ладов: необычные профессии

13.06.2017 - 18:14

Чтобы заставить проктолога плакать, достаточно спросить его, кем он мечтал стать в детстве. Кстати, профессия врача в нашей стране – на втором месте по востребованности.

Первое прочно занимают медсестры.

На третьем, четвёртом и пятом – водители, продавцы и лаборанты. В современном мире существует более 40 тысяч различных профессий. И с каждым годом цифра растёт. Как только не приходится зарабатывать людям на хлеб насущный.

Например, шведка Эльфрида Карлсон за деньги гавкает.

Скандинавы, как и белорусы, не горят желанием платить налоги за собак, и тогда специальная служба Стокгольма прибегает к помощи упомянутой особы. Эльфрида ходит по домам и гавкает на 20 различных ладах. Хвостатые нелегалы охотно откликаются, выдавая, тем самым, себя и своих хозяев.
По ответному лаю Эльфрида определяет породу и возраст собак, а затем выписывает счета их владельцам. В Беларуси до подобных мер еще не додумались, но вот редких и новых профессий прибавляется с каждым днём.

Кто же такие «эйчары», директологи, СММ-менеджеры, математики-кибернетики?

Скажем сразу, в Беларуси эти специальности востребованы! К примеру, директологу нередко платят как директору. В его обязанности входит управление контекстной рекламой, а также общение с заказчиками. Проще говоря – пользователь, который ищет в Интернете «где купить унитаз недорого», должен увидеть рекламу определенной компании.
СММ-менеджеры – гуру социальных сетей. Их задача – написать текст и подобрать картинку Вконтакте или в Фейсбуке так, чтобы человек захотел купить продукт. Специального образования не нужно, главное – успешный опыт получения лайков и репостов в социальных сетях. «Эйчары» ответственны и за разработку мотивационных схем для сотрудников (премии, бонусы, социальные пакеты), и за обучение персонала, и за повышение квалификации.

Уровень зарплат очень разный.

К примеру, в IT-cфере опытный специалист зарабатывает от 2000 белорусских рублей. Математик-кибернетик автоматизирует всевозможные процессы. Позволить себе такого специалиста могут только крупные компании, так как его работа стоит очень дорого.

Зачастую работодатели даже не пишут уровень заработной платы в объявлениях. Не исключаем, что кто-то, просмотрев этот опрос, вдруг решит стать «эйчаром», СММ-маркетологом или директологом. Ну, а, если Ваша планка не так высока, то больницы, магазины и автопарки ждут Вас с распростёртыми объятиями.

Вот уж действительно, самые похожие профессии – это журналист и адвокат.

Лезут, куда не надо, говорят, чего не следует, а если прибьют – никому их не жалко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Продажи, ІТ и PR: самые востребованные специальности на рынке труда Беларуси
График переносов рабочих дней в Беларуси в 2018 году
График переносов рабочих дней в Беларуси в 2018 году
Уволился, прошло 5 дней – ни денег, ни трудовой: когда на бывшей работе должны рассчитать и вернуть документы?
Михаил Астровцов, оператор машинного доения
Мастера своего дела в Беларуси: найти работу по душе и стать настоящим счастливчиком
Как устроиться на работу подростку летом: «Открытый разговор»
Как правильно должен быть оформлен трудовой договор на ребёнка?
Какие документы нужны подростку для трудоустройства?
Сколько часов могут работать дети?
Все новости по теме Работа в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru