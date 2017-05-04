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Хоккеист Михаил Грабовский провел 4 мая в Минске мастер-класс для воспитанников «Юности»

04.05.2017 - 21:26

Новости Беларуси. Михаил Грабовский провел 4 мая в столице мастер-класс для воспитанников «Юности». Нападающему «Нью-Йорк Айлендерс» уже не впервой участвовать в подобных акциях: в роли тренера молодых хоккеистов он смотрится вполне привычно и гармонично. Грабовский много общался с ребятами, а также показывал приемы, которые могут усовершенствовать технику юных спортсменов.

Михаил Грабовский, нападающий ХК «Нью-Йорк Айлендерс»:
Очень сложно найти даже сейчас в интернете правильных специалистов, потому что очень много шарлатанов. Люди просто учат не тому, чему надо. И большинство их в Америке, там не так просто найти хорошего тренера. А в Беларуси это пока еще, мне кажется, под каким-то контролем.  

После почти часового занятия у молодых игроков была возможность лично пообщаться со звездой НХЛ, а также взять у своего любимца автограф.

Затем Грабовский побеседовал с журналистами и, конечно, не мог обойти вниманием грядущий чемпионат мира по хоккею.

Михаил Грабовский, нападающий ХК «Нью-Йорк Айлендерс»:
Как человек хоккейный, я буду переживать за ребят, сборную. Мне сложно судить. Я им пожелаю удачи, просто сыграть достойно. Я следил чуть-чуть, но я не внутри команды, мне сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю, что там происходит. Конечно, многие решения, которые принялись… С тем же Степановым я играл. Но у разного тренера свой подход на коллектив, на результат. Это его видение. Я не внутри, не там, поэтому не знаю.

Хоккеист Михаил Грабовский провел 4 мая в Минске мастер-класс для воспитанников «Юности»

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