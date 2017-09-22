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Хоккеисты «Динамо» уступили казахстанскому «Барысу» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 4:1

22.09.2017 - 16:14

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» отправились в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 сентября десант «зубров» сделал остановку в столице Казахстана – Астане – где скрестил клюшки с местным «Барысом». Первый и второй периоды голов в себя не вместили, зато в третьем шайб было хоть отбавляй. К сожалению, большая часть из них влетела в динамовские ворота. Сперва отличился Мэтт Фрэттин, следом – Константин Пушкарев, за ним – Владимир Маркелов. За 3 с небольшим минуты до сирены Джастин Фонтэйн размочил хозяйского голкипера, но шансов спасти игру было крайне мало. Тем более что под конец уже упомянутый Пушкарев поразил пустые ворота минчан и установил окончательный счет – 4:1 в пользу «Барыса».

Хоккеисты «Динамо» уступили казахстанскому «Барысу» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 4:1
Хоккеисты «Динамо» отправились в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Фото. Хоккеисты «Динамо» отправились в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Хоккеисты «Динамо» отправились в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Фото. Хоккеисты «Динамо» отправились в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Хоккеисты «Динамо» отправились в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Фото. Хоккеисты «Динамо» отправились в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ

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