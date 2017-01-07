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Хоккеисты команды Балкан встретились с белорусскими тренерами и спортсменами

07.01.2017 - 13:38

Новости Беларуси. Не всем улыбнулась виктория на Рождественском хоккейном турнире. Из борьбы за медали еще накануне выбыла сборная команда Балкан. Ее представители 7 января в Минске время также проводят с пользой.

На встрече с белорусскими тренерами и спортсменами гости говорили о необходимости развивать хоккей в балканском регионе. На многое их вдохновил опыт Беларуси, где этому виду спорту уделяется достойное внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Миланов, нападающий хоккейной команды Балкан:
В Болгарии хоккей считается экзотическим видом спорта. С двумя катками нельзя достичь такого уровня, как, например, в Беларуси, России, в других экономически сильных государствах. Но над этим будем работать. Надеюсь, продвинемся, детям надо тренироваться.

Хоккеисты команды Балкан встретились с белорусскими тренерами и спортсменами

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