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Хоккей на льду. Правила

07.02.2018 - 16:14

Первый официальный международный турнир среди мужских команд по хоккею на льду состоялся на Олимпийских играх 1920 года. Хоккей на льду среди женщин входит в программу Олимпийских игр с 1998 года.

Хоккейные матчи проходят на ледовой площадке. В хоккее используется шайба, изготовленная из вулканизированной резины. Перед матчами высокого уровня шайбу замораживают для того, чтобы снизить трение о ледовую поверхность.

Смысл игры: две команды с помощью клюшек стремятся забросить шайбу в ворота соперника и не пропустить её в свои. Побеждает команда, забросившая большее количество шайб в ворота соперника. Одновременно на льду со стороны одной команды должны находиться 6 игроков: 2 защитника, 3 нападающих (левый, правый и центральный), 1 вратарь. В ходе встречи по команде тренера происходят смены игровых составов.

В случае нарушения правил, игрок удаляется с площадки на определенное время, команда играет в неполном составе. Допускается замена вратаря на шестого полевого игрока.

Матч состоит из трех 20-минутных периодов с 15-минутным перерывом после первого и второго периода.

В программе Олимпийских зимних игр различают соревнования по хоккею на льду среди мужчин и среди женщин.

Хоккей

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