новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Хор из коренных австралийцев исполняет исключительно русские и советские песни

26.05.2017 - 13:36

Новости Австралии. Предлагаем отправиться в советское прошлое и послушать фрагмент русской песни в исполнении австралийского мужского хора.

В рядах любительского хора коренные австралийцы во многих поколениях. А вот в репертуаре – исключительно русские и советские песни, поют которые они совсем неплохо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось с разговора двух участников коллектива, во время которого выяснилось, что оба они большие поклонники русской песни. Сейчас в хоре уже 28 человек. Уже несколько лет музыканты развлекают местную публику и гастролируют с концертами по стране. Примечательно, что тексты мужчины учат на слух, так как смысл песен понимают только в переводе.

Хор из коренных австралийцев исполняет исключительно русские и советские песни

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Уличная музыка в Минске как отдельная культура: исполнители – о своих выступлениях
Уличная музыка в Минске как отдельная культура: исполнители – о своих выступлениях
Певица Бьянка: «Я – не любвеобильная и не очень влюбчивая»
«Когда в Минске появился нормальный Интернет, начала смотреть на певиц, которые хорошо танцуют»: кому подражала Бьянка?
Как сочиняет песни Бьянка: «Иногда в самолёте могу написать слова»
«У него сексуальность состоит в том, насколько он умён»: Бьянка про Потапа и клип «Стиль собачки»
Бьянка: «Сексуальную энергию не стоит удерживать, если её больше, чем у остальных»
Услышала R’n’B и поняла, что не хочу играть на виолончели: Бьянка о том, как выбрала стиль исполнения
Певица Бьянка: «Всегда говорю, что я из Беларуси»
Все новости по теме Музыка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru