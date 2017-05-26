Хор из коренных австралийцев исполняет исключительно русские и советские песни

Новости Австралии. Предлагаем отправиться в советское прошлое и послушать фрагмент русской песни в исполнении австралийского мужского хора.

В рядах любительского хора коренные австралийцы во многих поколениях. А вот в репертуаре – исключительно русские и советские песни, поют которые они совсем неплохо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось с разговора двух участников коллектива, во время которого выяснилось, что оба они большие поклонники русской песни. Сейчас в хоре уже 28 человек. Уже несколько лет музыканты развлекают местную публику и гастролируют с концертами по стране. Примечательно, что тексты мужчины учат на слух, так как смысл песен понимают только в переводе.