новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Хоронили, оплакивали, а потом праздновали: обряд «Пахаванне дзеда» провели в Городокском районе

26.02.2017 - 16:29

Новости Беларуси. В эти выходные белорусы отмечают масленицу. Сегодня принято есть блины и веселиться от души. По этому поводу в Городокском районе вновь разыграли необычный обряд – «Пахаванне дзеда», внесенный в список нематериального культурного наследия Беларуси.

По сценарию дед не дожил до векового юбилея всего месяц. Погубила старика кость, застрявшая в горле. В масленичную неделю от мяса нужно было бы и отказаться.

Впрочем, «Пахаванне дзеда» – это не слезы и горе, а повод развлечься и пошутить, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валентина Шендель актрисой комедийного жанра стала почти в 70 лет. Ни один обряд «Пахаванне дзеда» без главной героини теперь не обходится. Раз в год, на масленичной неделе, в Городокском районе «оживляют» необычный обычай. Он существовал в регионе еще в начале ХХ века. А теперь – в списке нематериального культурного наследия Беларуси.

Валентина Шендель, житель агрогородка Долгополье:
Чуць я чула, там, в деревне, еще ребенком была. Я такая любопытная. Буду долго помнить обычай.

Анастасия Бут, СТВ:
Детей и неженатую молодежь к обряду не допускают. Потому что здесь можно услышать вольные и своеобразные шуточки. Говорят, Тимофей Васильевич при жизни ходок был еще тот.

Попрощаться с дедом пришла вся деревня. В основном, женщины, которых сильно любил покойный. Здесь и раскрываются тайны. Как, например, даже городские дамы писали письма сельскому мачо.

Жанна Черноусова, житель деревни Пуща:
Деда делали, так как вот этого. Хоронили так тоже. И голосили, а потом опять праздновали.

В последний путь сельчане отправляют деда на санях. А под тополем засыпают куклу снегом. Такое своеобразное прощание с зимой и ожидание весны.

Лилия Резкина, заместитель директора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района:
Гэты абрад унікальны тым, што ён адзіны ў Рэспубліцы Беларусь. Ён знаходзіцца ў весцы Даўгаполле Гарадоцкага района Віцебскай вобласці пры нашым Цэнтры традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна. І вельмі добра, што жыхары вёскі збераглі гэты абрад да нашага часу.

А дальше гости усаживаются за большой стол и поминают деда. Для грусти нет причин. Сельчане шутят, рассказывают друг другу байки, поют частушки. А после ноги сами несут в пляс. На масленичной неделе нужно есть блины и веселиться от души!

Хоронили, оплакивали, а потом праздновали: обряд «Пахаванне дзеда» провели в Городокском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Пахаванне дзеда»: чем знаменит уникальный обряд и где его можно увидеть
«Пахаванне дзеда»: чем знаменит уникальный обряд и где его можно увидеть
Сказочные герои и самобытные забавы: как прошли масленичные гуляния в Беловежской пуще?
Сказочные герои и самобытные забавы: как прошли масленичные гуляния в Беловежской пуще?
Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу
Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу
Блины
Масленица в Минске: центром гуляний 25 февраля станет площадка у Дворца спорта
Сжечь чучело и выиграть в лотерею: как провести Масленицу в поместье Деда Мороза
Фото: vstrevel
Где в Минске можно отпраздновать Масленицу
Карнавал, блины и сжигание чучела: у православных верующих началась Масленица
Карнавал, блины и сжигание чучела: у православных верующих началась Масленица
Обычаи – 24 часа в сутки: как праздновали Масленице на Руси, а как – сегодня?
Обычаи – 24 часа в сутки: как праздновали Масленице на Руси, а как – сегодня?
Все новости по теме Масленица в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru