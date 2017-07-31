Хорошие структурные показатели: кредитный рейтинг Беларуси изменен со «стабильного» на «позитивный»

Новости Беларуси. Международное рейтинговое агентство «Fitch» изменило кредитный рейтинг Беларуси со «стабильного» на «позитивный». Аналитики пришли к выводу, что экономика страны демонстрирует хорошие структурные показатели. К «позитивному» статусу приблизило и улучшение доступа Беларуси к внешнему финансированию, а также увеличение золотовалютных резервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, «Fitch» отмечает положительное влияние на экономику достижения договоренности с Россией по ценам на газ. Международные эксперты подводят итоги несколько раз в год для каждой страны. Их выводами руководствуются те, кто занимается кредитованием.