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Хорошие структурные показатели: кредитный рейтинг Беларуси изменен со «стабильного» на «позитивный»

31.07.2017 - 13:29

Новости Беларуси. Международное рейтинговое агентство «Fitch» изменило кредитный рейтинг Беларуси со «стабильного» на «позитивный». Аналитики пришли к выводу, что экономика страны демонстрирует хорошие структурные показатели. К «позитивному» статусу приблизило и улучшение доступа Беларуси к внешнему финансированию, а также увеличение золотовалютных резервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, «Fitch» отмечает положительное влияние на экономику достижения договоренности с Россией по ценам на газ. Международные эксперты подводят итоги несколько раз в год для каждой страны. Их выводами руководствуются те, кто занимается кредитованием.

Хорошие структурные показатели: кредитный рейтинг Беларуси изменен со «стабильного» на «позитивный»

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