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«Хотел бы изобрести летающую машину, тогда на дорогах не будет пробок»: кем хотят стать современные дети?

18.04.2018 - 22:41

Новости Беларуси. Когда-то все мечтали быть космонавтами.  А сейчас, говорят, все хотят быть программистами. Корреспонденты программы «Большой завтрак» узнали, кем, на самом деле, хотят быть современные школьники.

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