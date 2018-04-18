«Хотел бы изобрести летающую машину, тогда на дорогах не будет пробок»: кем хотят стать современные дети?

Новости Беларуси. Когда-то все мечтали быть космонавтами. А сейчас, говорят, все хотят быть программистами. Корреспонденты программы «Большой завтрак» узнали, кем, на самом деле, хотят быть современные школьники.
Новости Беларуси. Когда-то все мечтали быть космонавтами. А сейчас, говорят, все хотят быть программистами. Корреспонденты программы «Большой завтрак» узнали, кем, на самом деле, хотят быть современные школьники.
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