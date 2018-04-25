Хойники, Хойникский район (Гомельская область). Видео прислала Марина Татарникова

|
Минск и Святск. Фото прислала Юлия Воронецкая
|
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область). Фото прислала Любовь Трубеко
|
Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область). Фото прислала Ксения Радюш
|
д.Суромщина, Миорский район (Витебская область). Фото прислал Роман Ромашко
|
Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
|
г. Березино (Минская область). Видео прислал Олег Шумский
|
Несвиж. Фото прислала Марина Воронова
|
Пружаны (Брестская область). Видео прислала Людмила Котова