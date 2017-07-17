Храмовая гора в Иерусалиме вновь стала доступна для туристов после теракта

Новости Израиля. Одна из самых почитаемых религиозных святынь в мире иудаизма и ислама была закрыта в связи с терактом. Напомним, 14 июля боевики открыли огонь у Львиных ворот. Погибли двое полицейских, которые охраняли вход в Старый город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевиков ликвидировали ответным огнем. Всех туристов и верующих эвакуировали.

Отметим, комплекс мечетей закрыли для посещения впервые за последние годы. Были также отменены пятничные молитвы, которые обычно собирают на Храмовой горе десятки тысяч верующих.