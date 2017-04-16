новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Христос воскрес: христиане празднуют светлый праздник Пасхи

16.04.2017 - 13:58

Новости Беларуси. После посещения храма праздник принято отмечать в кругу родных за пасхальным столом. Угощения у христиан самые изысканные. Традиционными остаются крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. В этот день принято дарить и биться крашенками, которые в Светлое Воскресение считаются символом вечной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через несколько часов в православных храмах начнется Великая вечерня с благословением и пением молитв. А у католиков на протяжении дня продолжаются Святые мессы.

Христос воскрес: христиане празднуют светлый праздник Пасхи

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани
Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани
Тадеуш Кондрусевич: Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь
Тадеуш Кондрусевич: Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь
К нам приходит радость, весна, счастье: Беларусь готовится к Пасхе
К нам приходит радость, весна, счастье: Беларусь готовится к Пасхе
«Сегодня мы собрались все вместе, чтобы увидеть божественный знак». Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
«Сегодня мы собрались все вместе, чтобы увидеть божественный знак». Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Праздник возрождения весны, света, добра: Великая суббота, последний день поста
Праздник возрождения весны, света, добра: Великая суббота, последний день поста
В сети появилось видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме – видеофакт
В сети появилось видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме – видеофакт
Великая Суббота: христиане готовятся к всенощным и ожиданию Воскресения Христова
Великая Суббота: христиане готовятся к всенощным и ожиданию Воскресения Христова
Как ожидали схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Как ожидали схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Все новости по теме Пасха
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru