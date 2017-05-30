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Хрусталь на 12 тысяч рублей: партия контрабандной чешской посуды задержана в пункте пропуска «Козловичи»

30.05.2017 - 09:48

Новости Беларуси. Хрустальная контрабанда. Крупная партия чешской посуды  задержана в пункте пропуска «Козловичи». В фуру было помещено больше груза, чем указано в документах. Стоимость изъятого товара, по предварительной оценке, составила 12 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем за день здесь, в пункте таможенного оформления «Козловичи», проходит несколько сотен фур и тысячи тонн грузов. Как в польском, так и в белорусском направлении. Часть из них проверяют углубленно с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На его мониторах была обнаружена и эта контрабанда.

Грузовик ехал из Чехии в нашем направлении. Таможенники обратили внимание на партию дорогой посуды. Когда глянули, в кузове действительно было в разы больше хрусталя, чем значилось в документах.

Андрей Дубинко, главный инспектор Брестской таможни:
В результате установлено, что свыше 300 единиц предметов хрусталя превышали указанное количество и не были заявлены в товаросопроводительных документах. По предварительной оценке, стоимость данного товара составила свыше 12 тысяч белорусских рублей. По факту недекларирования Брестской таможней начат административный процесс.

Еще одна контрабанда с чешским декором. Указали стоимость в четыре раза ниже реальной. Также досмотровый комплекс выявил и запчасти на 70 тысяч рублей. Партию везли из Польши для сельхозтехники.

Всего Брестской таможней с начала года выявлено около трех тысяч административных правонарушений. Общая стоимость задержанных товаров, по предварительной оценке, составила больше 15 миллионов рублей.

Хрусталь на 12 тысяч рублей: партия контрабандной чешской посуды задержана в пункте пропуска «Козловичи»

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Источник фото: gtk.gov.by
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