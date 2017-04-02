Художник Павел Масленников в программе «Большой завтрак»

|Выставка магического реализма Валерия Шкарубы открылась во Дворце Независимости
|Художник Константин Ващенко в программе «Большой завтрак»
|Прочувствовать дух эпохи: в художественной галерее Михаила Савицкого открылась выставка «Минск Иосифа Лангбарда»
|«Хотелось бы вылепить первого инопланетянина»: как живет и о чем мечтает народный художник Беларуси Иван Миско
|В его картинах – наша история: о творчестве и наследии художника Михаила Савицкого
|Vlad Book: Тонкости бумажных линий и философия авангарда
|Константин Ващенко – о характере Франциска Скорины, запахе книги, красках XV, XX и XXI веков
|Художник Жанна Капустникова – о пути в искусство, любви к живописи и серии картин «Дожинки»