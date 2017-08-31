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Худший старт в истории: минское «Динамо» продолжает сезон КХЛ поражениями

31.08.2017 - 09:20

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо»начали первую выездную серию в новой регулярке КХЛ. Дебютной остановкой на их пути стала столица Словакии – Братислава, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Местный «Слован», как и «зубры», пока проводит официальные игры ни шатко ни валко – у него было три поражения в трех поединках. 30 августа все началось для парней Горди Дуайера неплохо – счет размочил Александр Павлович. Однако всего за секунду до первой сирены словацкая дружина огорошила «бело-синих» голом в меньшинстве.

На экваторе второй двадцатиминутки Евгений Ковыршин вывел «Динамо» вперед снова, но «Слован» опять спас положение и в конце концов довел дело до победы, помешав белорусскому клубу добиться первого успеха в новом сезоне.

Худший старт в истории: минское «Динамо» продолжает сезон КХЛ поражениями

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