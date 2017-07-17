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Хулио Иглесиас-младший в Витебске: Я впервые в Беларуси, надеюсь вернуться сюда в следующем году

17.07.2017 - 21:49

Новости Беларуси. Лариса Долина, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Егор Крид, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт-закрытие «Славянского базара» обещает много звездных имен.

Хулио Иглесиас-младший, артист (Испания):
Я впервые в Беларуси, мне очень понравилось шоу, с нетерпением жду следующего выступления и надеюсь вернуться сюда в следующем году. Несмотря на дождь, мне удалось немного прогуляться по городу. Мне очень понравилось то, что я увидел.

Очень хорошо провел здесь время и рад, что познакомился с этим замечательным фестивалем.

Хулио Иглесиас-младший в Витебске: Я впервые в Беларуси, надеюсь вернуться сюда в следующем году

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