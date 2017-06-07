новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«Хуже приходится детям, которых баловали. У них потом более серьёзные жизненные уроки, чем у недолюбленных»

07.06.2017 - 21:09

Новости Беларуси. О взаимоотношениях братьев и сестёр в семье рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Иногда с точки зрения ребёнка, есть любимчик, и есть Золушка. И ребёнок, который считает, что он недолюблен, ревность элементарная к родительскому вниманию. Как родителям показать, что дети любимые со знаком равно?

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
Действительно, в каждой семье есть любимчик, а есть Золушки. А знаете, кому больше всего везёт? Золушкам. Потому что они становятся, действительно, востребованными членами общества.

Но страшнее всего, что им потом приходится учиться любить себя.

И хуже приходится тем, которых очень сильно любили, баловали. У них потом другие жизненные уроки и гораздо более серьёзные уроки, чем у тех, недолюбленных. Вы спросили: «Как показать?» Не надо ничего показывать. Надо быть естественным.   

Как инвестировать в детей любовь и почему родители не должны быть идеальными: психолог в «Большом городе»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Что делать, если ребёнка обижают в школе: «Не будет же папа всё время бегать и разбираться»
«Важно, когда родители не мешают, а помогают». Как подготовить ребёнка к садику и школе?
«Зависает тот, кто слаб». Как оторвать ребёнка от компьютера и телефона?
«Если ребёнок начал шмыгать носом без конца или покашливать – это уже невроз навязчивых состояний»
Развод родителей: почему их ребёнок становится «старашечкой», а в новых семьях дети менее успешны в жизни?
Как на ребёнке сказываются скандалы в семье: «В лучшем случае, это – невроз»
«Что делают мамы и это неправильно: берут ребёнка за руку, идут с ним, но всё делают за него»
Психолог – родителям: «Не нужно стремиться быть идеальными, это неестественно»
Все новости по теме Дети и родители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru