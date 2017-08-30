новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час

30.08.2017 - 11:31

Новости США. В крупнейшем американском городе введен комендантский час. Причина – мародерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город, почти наполовину оказавшийся под водой, терпит страшное бедствие: погибли 30 человек, десятки тысяч покинули дома. Все это последствия «Харви». Ураган нанес самый сокрушительный ущерб в истории страны – в 20 миллиардов долларов.

Местный химзавод в любой момент может взлететь на воздух – дожди затопили генераторы.

В штат одинокой звезды накануне прилетел президент Трамп и лично убедился, что с «Харви» шутки плохи. Помощи всем не хватает. Проливные дожди по-прежнему идут, на юге США уже выпало 57 триллионов воды.

Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Фото. Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Фото. Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Фото. Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Фото. Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Фото. Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час
Фото. Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Наводнение в Колумбии: разрушены сотни домов, людей массово эвакуируют из затопленных районов
Наводнение в Колумбии: разрушены сотни домов, людей массово эвакуируют из затопленных районов
Сильнейшее наводнение в Индии: погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей
Сильнейшее наводнение в Индии: погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей
Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением
Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением
Наводнение в Индии: жертвами стали более 100 человек
Наводнение в Индии: жертвами стали более 100 человек
Север и северо-восток Таиланда поглощает сильнейшее наводнение
Север и северо-восток Таиланда поглощает сильнейшее наводнение
В Таиланде десятки населенных пунктов оказались под водой в результате ливней
В Таиланде десятки населенных пунктов оказались под водой в результате ливней
Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни 600 граждан, 226 тысяч живут во временных лагерях
Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни 600 граждан, 226 тысяч живут во временных лагерях
В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком
В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком
Все новости по теме Наводнение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru