Хьюстон уходит под воду: из-за мародерства в городе введен комендантский час

Новости США. В крупнейшем американском городе введен комендантский час. Причина – мародерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город, почти наполовину оказавшийся под водой, терпит страшное бедствие: погибли 30 человек, десятки тысяч покинули дома. Все это последствия «Харви». Ураган нанес самый сокрушительный ущерб в истории страны – в 20 миллиардов долларов.

Местный химзавод в любой момент может взлететь на воздух – дожди затопили генераторы.

В штат одинокой звезды накануне прилетел президент Трамп и лично убедился, что с «Харви» шутки плохи. Помощи всем не хватает. Проливные дожди по-прежнему идут, на юге США уже выпало 57 триллионов воды.