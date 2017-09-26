«И хочу сказать – бешеные результаты»: рецепт Полины Гагариной, как похудеть после родов

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

5 месяцев. Вы так похудели. Женщины от зависти сходят с ума. На сколько килограммов Вы похудели?

Полина Гагарина, певица:

На много. На очень много, да. Я на очень много поправляюсь и очень много теряю…

Я помню Ваше детское интервью, вы говорили: «Нет, у меня ничего не получится, потому что я – толстая».

Полина Гагарина:

Я всё детство была толстая.

Я не особо переживала, я просто знала, что я – толстая.

Как бы, ну, и ладно, что делать.

В то, что касается диеты, есть та сторона вопроса, о которой Вас, может быть, не спрашивали, но я с ней сталкивался: мужчина, который рядом, женщину, которая худеет, на диете, безумно раздражает. Или потому, что он ест, и может есть. Или он должен сидеть на диете.

Полина Гагарина:

Муж занимается тем же самым, я его подсадила, он должен сидеть на диете. Нет, на самом деле, мы сидим не на диете, мы сидим на правильном питании. И я Вам хочу сказать: бешеные результаты. Тренировки – это мне лично для выносливости, потому что отработать два часа концерта, прыгая (не буду рассказывать – но, в общем, делая всяческие даже трюки) – это практически невозможно без физической подготовки.

Источник фото: instagram.com/gagara1987/

Поэтому я серьёзно занялась свои телом, чтобы просто выживать.

А что касается мужа, то тоже ему хочется выглядеть хорошо, но силы воли не хватает. А вот я для него – очень хорошая подмога в этом. Я и есть сила воли.



Источник фото: instagram.com/gagara1987/

То есть, он вынужден тоже не есть.

Полина Гагарина:

Да. Нам привозят еду. Нет, есть. Просто есть то, что надо и есть вовремя. И это делается всё так быстро…

Результат мы все видим – Вы просто «пушинка» какая-то.

Полина Гагарина:

Нет, я – не пушинка. Я, на самом деле, правда, довольна собой в плане, как раз-таки, именно физической подготовки, что я занимаюсь с тренером. И всем бы рекомендовала, особенно тем, кому уже за 30 – я ждала этой даты, вот она свершилась.