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«И как Вы определяете: вот это – золотая какашка?»: кофейный сомелье Кратулис о Kopi Luwak

19.09.2017 - 21:26

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:
Можно раздуть бренд, можно быть очень «умным» азиатом и сказать: «Вот, я взял у животных, почистил и вот моя цена». Это животное, по легенде, оно залазит на дерево, съедает самую вкусную ягоду и потом оставляет её…

С фекалиями.

Витаутас Кратулис:
Да. И теперь представьте: вот Вы – этот кто-то. Идёте себе по джунглям. И как Вы определяете: вот это – золотая какашка, а вот это – что-то другое?

Разные животные любят кофе, разные птицы – все едят кофе.

А вот этот – единственный, который вот эту золотую оставляет, за которую Вы потом готовы заплатить, не знаю, тысячу долларов. На самом деле, всё не так. Животное сидит закрытым, ему не дают есть, вот что дают – то он и ест. И со слезами на глазах делает продукт. Кончайте мучить животных. Это неправильно. Цена кофе должна устанавливаться рынком, это мы должны понимать. 

Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

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