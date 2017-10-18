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И косички заплести, и одеть, и накормить… Почему молодой, креативный парень Ярослав Ковалёв выбрал профессию воспитателя

18.10.2017 - 13:20

Ярослав Сергеевич Ковалёв считает себя многодетным отцом, хотя своей семьей пока не обзавелся. На его мужественных плечах забота о тридцати трех малышах, которые просто в восторге от любимого воспитателя.

Молодой и креативный парень всегда мечтал стать воспитателем. Поэтому и пошел учиться в Волковысский педагогический колледж, а после его окончания перебрался в Минск. И вот уже четыре месяца Ярослав Сергеевич с энтузиазмом в глазах работает в детском саду №100.

Теперь молодой парень умеет все: и косички девочкам заплести, и одеть малышей, и накормить непосед.

Но больше всего Ярослав Сергеевич любит играть с детьми. Причем, он сам придумывает различные забавы, от которых малыши приходят в полный восторг!

А чтобы игры запомнилась всем, креативный воспитатель регулярно устраивает для своих подопечных настоящее театрализованное шоу. Здесь и сказочные костюмы, и актерская игра и даже выстроенная драматургия.

Коллеги такой подход только приветствуют. Причем, как отмечают в коллективе, мужчина-воспитатель – это настоящая находка!

Как сложится дальнейшая судьба, Ярослав Сергеевич загадывать не берется. Но уверен, с этими малышами он не расстанется, пока не настанет пора отпускать их в школьную жизнь. И главное для него, как воспитателю, сделать все возможное, чтобы дети запомнили это время как самое счастливое и веселое.

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