I Международный турнир по синхронному плаванию «Кубок Сузор'е» стартовал 2 июня в Минске

Новости Беларуси. Красота и грация в исполнении юных спортсменок. В Минске стартовал I Международный турнир по синхронному плаванию «Кубок Сузор'е». 2 июня во Дворце водного спорта состоялось торжественное открытие соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участвуют в них исключительно девочки в возрастной категории 8, 10 и 12 лет.

На этом первенстве представлены Беларусь, Россия, Казахстан и Турция. За четыре дня свои программы представят порядка 200 участниц. Что касается наград, то их комплекты будут разыграны среди комбинированных групп, соло и дуэтов в технических и произвольных программах.

Сергей Козлов, генеральный секретарь Белорусской федерации синхронного плавания:

Название «Сузор’е» он приобрел. Красивое. Это маленькие звездочки, которые в будущем, надеюсь, будут представлять достойно нашу республику на всяческих соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх.

На 3 июня по графику запланированы тренировки. Сам турнир пройдет по воскресенье включительно. Поддержка домашней публики не будет лишней для подрастающего поколения наших синхронисток.

Наталья Сахарук, главный тренер сборной Беларуси по синхронному плаванию:

Этот турнир для просмотра резерва нашего в дальнейшем для попадания девочек в юношескую, юниорскую и также в национальную команды. Конечно, для них это праздник, для них впервые такие международные соревнования. Многие девочки только начали. Они не выезжали и не видели своих соперников никогда. Поэтому я желаю им успехов, удачи и здоровья. Объективных судейских оценок. И пускай победит сильнейший.