новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

И снова поражение: в очередном спарринге сборная Беларуси по футболу и проиграла, и не забила

02.06.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу накануне продолжила свою удручающую серию поражений. Национальная команда проиграла четвертый поединок подряд, причем опять «всухую», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Очередным серым пятном на репутации подопечных Игоря Криушенко стал гостевой спарринг со швейцарцами. Участникам плей-офф прошлогоднего Евро хватило для победы одного мяча. Его на 9-й минуте провел Джердан Шакири. 25-летнему полузащитнику удался великолепный по красоте удар в девятку, против которого Сергей Черник был бессилен.

Больше счет не менялся, и сборная Швейцарии добилась уже шестой победы кряду. Последнее поражение «крестоносцев» датировано еще июнем 2016 года, когда в дуэли одной восьмой финала чемпионата Европы с Польшей удача отвернулась от них в серии пенальти.

И снова поражение: в очередном спарринге сборная Беларуси по футболу и проиграла, и не забила

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо»
Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо»
В обновленном рейтинге ФИФА белорусская команда опустилась на пять позиций
В обновленном рейтинге ФИФА белорусская команда опустилась на пять позиций
Национальная сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчу со Швейцарией
Национальная сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчу со Швейцарией
Трофей в уникальной серии пенальти: ФК «Динамо-Брест» стал двукратным обладателем Кубка Беларуси
Трофей в уникальной серии пенальти: ФК «Динамо-Брест» стал двукратным обладателем Кубка Беларуси
Чемпионы по жизни: Кубок Европы по футзалу среди спортсменов от 40 лет проходит в Минске
Чемпионы по жизни: Кубок Европы по футзалу среди спортсменов от 40 лет проходит в Минске
Драма на последних секундах: в 10 туре чемпионата Беларуси по футболу встретились «Динамо-Минск» и «Шахтер»
Драма на последних секундах: в 10 туре чемпионата Беларуси по футболу встретились «Динамо-Минск» и «Шахтер»
Чемпионат Беларуси по мини-футболу: 25 мая прошли первые матчи полуфинальной стадии
Чемпионат Беларуси по мини-футболу: 25 мая прошли первые матчи полуфинальной стадии
Чемпионат Беларуси по футболу: «Шахтер в гостях обыграл «Ислочь» и поднял на первое место в таблице
Чемпионат Беларуси по футболу: «Шахтер в гостях обыграл «Ислочь» и поднял на первое место в таблице
Все новости по теме Футбол Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru