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«Идеальный небоскрёб» появился на улице Октябрьская в Минске

06.09.2017 - 14:59

На улице Октябрьской в Минске, прогуливаясь мимо трамвайных путей, можно заметить необычное сооружение. Это – идеальный небоскреб. Так его назвали авторы проекта – молодые архитекторы Илья и Анастасия. Ребята решили разнообразить городское пространство, привнести в него что-то новое и полезное.

Возвести необычное сооружение архитекторы решили давно, но только сейчас смогли воплотить идею в жизнь. В строительстве приняли участие всего 40 человек — волонтеры, друзья и просто неравнодушные прохожие.

Идеальный небоскреб представляет собой шестиметровое открытое сооружение, которое состоит из шестидесяти шести деревянных модулей. Здание, больше напоминающее арт-объект, – многофункционально. В нем разместились барная стойка, места для отдыха, отделения для буккроссинга и даже небольшой огородик.

Если разрядился мобильный телефон, в идеальном небоскребе его можно без труда подзарядить. Здесь вмонтированы специальные разъемы, которые работают от солнечных батарей.

В будущем ребята планируют обустроить на втором этаже галерею, где смогут выставлять свои работы художники. К тому же, фасад со временем красиво обовьет виноградная лоза, также здесь появится лестница, парковка для велосипедов и пандус для людей с ограниченными возможностями.

Проект идеального небоскреба полностью социальный и некоммерческий. Сюда может прийти абсолютно каждый, чтобы скоротать время и интересно провести свой досуг. Также инициативные архитекторы планируют в будущем обустроить в городе «идеальный огород» и «идеальный сад», где для жителей оборудуют места для отдыха, медитации, выращивания растений…

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