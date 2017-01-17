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Идеи для продвижения: итоги первого фестиваля студенческой науки озвучили в Минске

17.01.2017 - 15:45

Новости Беларуси. Ведущие университеты страны и несколько тысяч молодых ученых. Министерство образования 17 января подводит итоги первого фестиваля вузовской науки. Лучшие разработки аспирантов, студентов и школьников продемонстрировали на выставке.

Наука должна быть популярной, уверены организаторы фестиваля. А практическое воплощение самых смелых идей, демонстрация реальных возможностей собственных изобретений сделают науку еще более привлекательной для молодежи. Такие мероприятия позволяют также выявить и поддержать перспективных будущих ученых, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Одна из ключевых целей фестиваля – показать, что в науке интересно. Привлечь молодежь к научной деятельности. Реальные курсовые проекты воплощены в реальные изделия, в реальные решения, алгоритмы, программы и то, что в скором времени будет работать и на предприятиях.

Василий Сафонов, проректор по научной работе Белорусского государственного университета:
Это способствует тому, что молодые люди понимают, что они могут это сделать. Они могут поучаствовать в конкретной лаборатории, непосредственно видя, что такие же ребята, как и они в этих лабораториях уже сделали – это хороший пример. Я думаю, лучше, чем много раз рассказывать, самим поучаствовать в какой-то конкретной работе.

Идеи для продвижения: итоги первого фестиваля студенческой науки озвучили в Минске

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