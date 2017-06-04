«Идеология исламистского экстремизма и извращения правды»: теракты держат всю Великобританию в страхе

Новости Великобритании. События минувшей ночи в Лондоне держат в страхе всю Великобританию. В результате двух терактов погибли 7 человек. Полсотни находятся в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала микроавтобус въехал в толпу на Лондонском мосту, затем трое террористов, вооруженных ножами, устроили резню на рынке Боро. Британская полиция сообщила, что в ходе спецоперации террористы были ликвидированы.

Лондон вновь усилил меры безопасности, в город стягиваются дополнительные силы. Однако люди боятся выходить на улицы, осознавая, что это далеко не последний теракт в Королевстве. Ведь за последние три месяца это уже третья атака.

«Бегите, прячьтесь, сообщайтесь». Такие мэсседжи в считанные минуты облетели соцсети лондонцев. Террористы снова нанесли удар в самое сердце британской столицы. И снова жертвами стали мирные подданные Королевства, в основном молодые люди.

Террористы действовали по уже опробованному в Европе сценарию: на достаточно узком Лондонском мосту, где практически невозможно увернуться от тяжелой машины, белый микроавтобус на высокой скорости буквально влетел в толпу пешеходов.

Очевидец:

Я подходил к Лондонскому мосту и в следующую минуту я увидел, как на землю опустился человек: «Меня закололи, меня закололи». Я глянул на него: там было все в крови. Его приятель прошел мимо. «Кто-то заколол моего помощника, – говорил он. – Кто-то заколол моего помощника». Следующее, что я увидел, это как трое мусульманских парней подбежали с ножами, они подбежали и начали резать девушку. Я был беззащитен, я ничего не мог сделать, я был в шоке.

Микроавтобус ехал по встречной и тротуару зигзагом. А потом террористы рванули к рынку Боро. Там трое вооруженных огромными ножами мужчин начали беспорядочно резать прохожих. Цель была одна: убить как можно больше людей. Действовали хладнокровно и расчетливо.

Очевидец:

Люди кричали повсюду, они бежали и бежали по этой дороге, затем они возвращались.

В поисках новых жертв террористы начали забегать в пабы и рестораны в районе рынка Боро. В одном заведении людям удалось от них отбиться разбитыми бутылками, заточенными розочкой. В другом ресторане посетители и персонал сумели спастись, спрятавшись в подвале.

Очевидец:

Я видела их. Они вошли в другой ресторан напротив на этой же улице с ножами.

Спустя восемь минут безумия террористов ликвидировали. Однако даже за это время они успели убить шесть человек. Еще один скончался недавно в больнице. Около полусотни людей пострадали. Среди тяжело раненых двое французов.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

Хотя недавние атаки не связаны между собой единой террористической сетью, но они связаны одной идеологией – исламистского экстремизма и извращения правды. И победа над этой идеологией – одна из главных современных проблем. Мы не должны позволять, чтобы у экстремистов была своя площадка для общения, а именно это происходит в интернете. Мы будем добиваться международного соглашения по борьбе с распространением экстремистской информации.

Эти события стали третьим терактом в Великобритании за минувшие три месяца. В марте атака Халида Мосуда в Лондоне на Вестминстерском мосту и у стен парламента унесла жизни пятерых человек. 22 мая – теракт в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали более 20 человек, большинство – подростки. А до этого были Стокгольм, Берлин и Ницца. Европа пока держит удар за счет жизней невинных людей.