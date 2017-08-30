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«Идет серьезное количество заявок»: продолжается конкурс на разработку талисмана II Европейских игр

30.08.2017 - 21:37

Новости Беларуси. Продолжается объявленный Национальным олимпийским комитетом открытый конкурс на разработку талисмана II Европейских игр. Они пройдут в Минске в 2019 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проявить фантазию и предложить НОКу свой вариант может кто угодно до середины ноября. Концепция должна включать идею, изображение и имя талисмана.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Идея спросить у народа, у людей, каким должен быть талисман того или иного события, не только белорусская фишка. Это вообще достаточно традиционное мероприятие при проведении очень серьезных в том числе спортивных соревнований. Это расширяет базу тех идей, которые могут быть реализованы в талисмане. Потому что сейчас идет достаточно серьезное количество заявок, в том числе от любителей, от профессионалов. Естественно, пока конкурс не завершен, до ноября этого года мы каких-то деталей раскрывать не будем.

«Идет серьезное количество заявок»: продолжается конкурс на разработку талисмана II Европейских игр

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