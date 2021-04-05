«Идёт информационная война». Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния. Об этом он заявил 5 апреля, принимая решения по назначению нового министра информации и заместителя главы Администрации Президента, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния.
Глава государства отметил, что в связи с этим тщательно подбирают людей на должности, где необходимо заниматься противодействием соответствующим вызовам.
Александр Лукашенко:
Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного.
Характеризуя Владимира Перцова, который назначен министром информации, Президент отметил, что наблюдает за ним лично и хорошо знает.
Александр Лукашенко:
Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно.
Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента. Владимир Перцов – министром информации
Новости Беларуси. Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 5 апреля, сообщает БЕЛТА.
Игорь Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. Новым министром информации станет Владимир Перцов, до настоящего времени он занимал пост директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси.
Напомним, в 2014-2018 годах Игорь Луцкий был первым заместителем министра информации. В 2018-2020 годах возглавлял ЗАО «Столичное телевидение». С июня 2020 года он был назначен на пост министра информации Беларуси.