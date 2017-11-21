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Игорь Ачасов: «Вот тут и появляется македонская капуста, египетский картофель. Не от хорошей жизни мы его продаём»

21.11.2017 - 01:09

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Игорь Ачасов, заместитель директора торговой сети:
Если товар востребован покупателем, то ни одна торговая сеть не оставит его без внимания.

Потому что это уйдут его деньги.

На сегодняшний день фермерский продукт – это бренд, за которым покупатель готов приходить и платить за него деньги.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Но почему мы не видим белорусскую продукцию?

Игорь Ачасов:
Мы видим белорусскую продукцию круглый год. Торговля работает в рамках законодательства. У нас существует закон о торговле. В качестве части закона о торговле есть так называемый ассортиментный перечень, в котором прописано, сколько и чего мы должны продавать и какого производства. Как минимум, должны продавать. И, к сожалению, начиная с марта, мы просто не можем выполнить ассортиментный перечень.

Потому что нет достойной овощной продукции: ни картофеля, ни лука.

Март-апрель, уважаемые наши покупатели, если вы увидите не совсем товарного вида продукцию – ну, уж простите, это – лучшее из того, что мы нашли в отечественном производстве. Вот тут и появляется македонская капуста, египетский картофель. Не от хорошей жизни мы его продаём. 

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

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