Игорь Додон намерен посетить ряд предприятий Минска

Новости Беларуси. 12 июля начался рабочий визит в нашу страну президента Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Додон прибыл в Минск.

Из Национального аэропорта кортеж направился в «Президент-отель», где молдавский лидер встретится с представителями деловых кругов. Сегодня же Игорь Додон намерен посетить ряд столичных предприятий.

На 13 июля запланированы переговоры с Президентом Беларуси.

Ожидается, что Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудят весь сектор белорусско-молдавских отношений. Примечательно, что встреча пройдет в Витебске, где в этот день состоится церемония торжественного открытия Международного фестиваля «Славянский базар».