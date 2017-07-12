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Игорь Додон намерен посетить ряд предприятий Минска

12.07.2017 - 14:30

Новости Беларуси. 12 июля начался рабочий визит в нашу страну президента Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Додон прибыл в Минск.

Из Национального аэропорта кортеж направился в «Президент-отель», где молдавский лидер встретится с представителями деловых кругов. Сегодня же Игорь Додон намерен посетить ряд столичных предприятий.

На 13 июля запланированы переговоры с Президентом Беларуси.

Ожидается, что Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудят весь сектор белорусско-молдавских отношений. Примечательно, что встреча пройдет в Витебске, где в этот день состоится церемония торжественного открытия Международного фестиваля «Славянский базар».

Игорь Додон намерен посетить ряд предприятий Минска

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