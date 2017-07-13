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Игорь Додон: наша задача – создать условия, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты

13.07.2017 - 09:43

Новости Беларуси. Товарооборот в 400 миллионов долларов и ставка на промышленную кооперацию. Об этом говорили во время встречи президента Молдовы с деловыми кругами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно с этой встречи в «Президент-отеле» начался официальный визит молдавского лидера в Беларусь. Игорь Додон посетил также крупные белорусские предприятия. Основное направление сотрудничества, к которому стремятся Беларусь и Молдова, – совместные производства, продукция которых позволит выйти на рынки третьих стран. Это касается в том числе и сборки белорусских тракторов.

Игорь Додон, президент Республики Молдова:
Наша задача – создать условия для того, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты. Я услышал очень много интересных идей, которые для меня тоже были новыми. Мы говорили про IT-сектор, традиционный агропромышленный комплекс, сельхозпродукцию и другие интересные сегменты.

В качестве главы Молдовы Игорь Додон посещает Беларусь впервые. 13 июля знакомство с нашей страной продолжится. Молдавский лидер посетит агрокомбинат и предприятие по производству электротранспорта. Также президент Молдовы примет участие в торжественной церемонии открытия «Славянского базара».

Игорь Додон: наша задача – создать условия, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты

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