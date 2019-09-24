Игорь Карпенко: новая редакция Кодекса об образовании практически завершена
Новости Беларуси. Работа над новой редакцией Кодекса об образовании почти завершена. Об этом заявил министр образования Беларуси 24 сентября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже три года министерство изучает предложения, которые поступают от общественности. Сейчас наступил завершающий этап в работе над проектом. Также Игорь Карпенко прокомментировал и тему последних дней, активно обсуждаемую в некоторых СМИ: о грядущей реформе среднего образования.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы договорились, что комплексно все эти вопросы мы обсудим на большом совещании по вопросам образования, которое пройдет до конца года. Я думаю, что это совещание расставит точки над «і». Еще в 2016 году, сразу после назначения меня министром образования, новая редакция кодекса была выставлена на сайте Министерства образования. Каждый мог внести свои предложения.
Сейчас уже наступил завершающий этап, когда мы прошли практически все согласования. У нас появилось просто несколько разногласий, которые мы должны были урегулировать. Я думаю, что в установленном порядке кодекс будет внесен в парламент страны на рассмотрение.
«Стать педагогом было моей детской мечтой». Почему парни идут в учителя?
Валерия Борисевич, корреспондент:
В этом году стены БГПУ буквально трещат от количества парней. Видимо, скульптура «Учительница первая моя», действительно, помогла исполнить желание новоиспеченных педагогов.
Профессия педагога становится всё более популярной среди парней, и в этом году на некоторых факультетах молодых людей оказалось практически столько же, сколько и девушек! К примеру, на факультет физического воспитания поступило почти 60% юношей, на физико-математический – 40%. Настоящим рекордсменом стал исторический факультет – преподавать историю захотели более 60% представителей сильного пола.
Александр Жук, ректор БГПУ им. М. Танка:
Все понимают, что сегодня это стабильная профессия с хорошими условиями труда, со стабильной заработной платой и с рядом других преимуществ: двухмесячный летний отпуск.
Как утверждают эти парни, получить профессию педагога – их мечта. После окончания университета Артём будет пятым учителем в семейной династии. Только по материнской линии у юноши девять педагогов, из них четверо – мужчины. Однако встать на педагогический путь Артёма вдохновили не только родители, но и школьные учителя.
Артём Кастелей, студент факультета естествознания БГПУ им. М. Танка:
Я все детство наблюдал, как моя мама и бабушка работают, и я знал, что хочу с пылкостью отнестись к своей будущей профессии и хочу работать в школе.
Сейчас в Беларуси более 70 тыс. педагогов, и их число постоянно растёт. В 2019 году освоить профессию захотели более 4 тыс. абитуриентов, это на 500 больше, чем год назад. К примеру, средний конкурс в педагогическом вузе – более двух человек на место, а на некоторых специальностях он и вовсе доходил до 10. Студентами в БГПУ довольны: на всех факультетах собралось более 150 медалистов и обладателей красных дипломов.
Евгений Бондарович, студент исторического факультета БГПУ им. М. Танка:
Дело в том, что стать педагогом было моей детской мечтой, которую я, наконец-то, смогу осуществить. Две мои прабабушки были педагогами: одна – русской литературы и языка, вторая – белорусской литературы и языка. Я думаю, это как-то генетически передалось.
Антон Лещинский, студент филологического факультета БГПУ им. М. Танка:
Педагог – это профессия от Бога, ее надо выбирать душой и чувствовать, что ты это, действительно, хочешь. У меня есть брат, сестра, я их учу чему-то и понимаю, что я им приношу пользу: даю знания, которые они смогут применить в реальной жизни. Я понял, что мне надо идти сюда на филологический факультет, на мою специальность, я буду учить языки и играть на пианино.
Михаил решил поступить на физико-математический факультет ещё и из-за любви к робототехнике. Занятия в университете только начались, а юноша уже допоздна пропадает за сборкой моделей для будущих роботов.
Михаил Раевский, студент физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка:
Даже самые знаменитые ученые, как Эйнштейн, без своих педагогов ничего бы не смогли. Когда я зашел в этот кабинет и увидел этого слона, то сразу понял, что должен построить такого же. Я поставил себе цель и собираюсь идти к ней.
Как утверждают специалисты, престиж профессии учителя растет! И во многом, от этих юношей и девушек – нынешних студентов педагогических вузов – зависит качество образования современных школьников в будущем.