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Игорь Конончук: «Качество продукции, буквально всей, что перерабатывают наши предприятия – только на «отлично»

21.11.2017 - 01:04

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Егор Хрусталёв, ведущий:
Постоянно получаем претензии от Россельхознадзора к нашей продукции и к молоку. Понятно, что это – конкурентная борьба. К чему они сначала прицепились, а потом отцепились?

Игорь Конончук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я с огромной уверенностью заявляю на всю страну, что качество продукции, буквально всей, что перерабатывают наши перерабатывающие предприятия – только на «отлично». Поверьте. Во-первых, у нас очень профессиональные кадры, которые работают от исходного приёма сырья и на выходе готовой продукции. И то оборудование, которым обеспечены наши перерабатывающие предприятия, гарантирует на все 150%...

То, что вопросы эти возникали – это, в первую очередь, конкуренция.

И конкуренцию нужно выдерживать справедливо, по-честному. То есть, если сегодня покупатель голосует своим рублём и отдаёт предпочтение продукции именно белорусской, буквально всей: то ли это молочная продукция, то ли мясная, то ли овощная – это самое главное подтверждение. А всевозможные распри приводят к тому, что, в принципе, мы побеждаем. Если побеждают производители Республики Беларусь. И покупатель сегодня: и российский, и из других регионов, говорит за то, что идёт рост экспорта продукции.

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

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