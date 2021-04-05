Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента. Владимир Перцов – министром информации
Новости Беларуси. Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 5 апреля, сообщает БЕЛТА.
Игорь Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. Новым министром информации станет Владимир Перцов, до настоящего времени он занимал пост директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси.
Напомним, в 2014-2018 годах Игорь Луцкий был первым заместителем министра информации. В 2018-2020 годах возглавлял ЗАО «Столичное телевидение». С июня 2020 года он был назначен на пост министра информации Беларуси.
«Идёт информационная война». Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния. Об этом он заявил 5 апреля, принимая решения по назначению нового министра информации и заместителя главы Администрации Президента, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния.
Глава государства отметил, что в связи с этим тщательно подбирают людей на должности, где необходимо заниматься противодействием соответствующим вызовам.
Александр Лукашенко:
Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного.
Характеризуя Владимира Перцова, который назначен министром информации, Президент отметил, что наблюдает за ним лично и хорошо знает.
Александр Лукашенко:
Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно.