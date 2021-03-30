Игорь Марзалюк: «Должна быть административная ответственность за клевету и фальсификацию исторической правды о войне»
Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» политолог Николай Щекин, журналист RT Константин Придыбайло и депутат Игорь Марзалюк.
Юлия Бешанова, СТВ:
Игорь Марзалюк должен был быть сегодня в нашей студии вместе с нами, но уехал в командировку. И сейчас он с нами на связи из Могилева.
Игорь Александрович, как вам кажется, что произошло в последнее время в Беларуси, в белорусском обществе, что мы вынуждены обсуждать вот этот закон о недопущении героизации?
Мы наблюдаем разнузданную пропаганду героизации псевдогероев, которые объявляются героями белорусской нации
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На протяжении последних десятилетий, лет 15-ти, мы наблюдаем одну тревожную тенденцию: разнузданную пропаганду героизации псевдогероев, которые объявляются героями белорусской нации, которые принимали активнейшее участие на стороне нацистской оккупационной администрации Беларуси, в том числе и в военизированных формированиях. И это уже стало таким тревожным трендом.
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Коллаборационистов ставят, что называется, на одну полку с ветеранами Великой Отечественной
Игорь Марзалюк:
Это первый момент – героизация коллаборационистов, которые объявляются настоящими национальными героями нашей страны, отрицание характера той войны как Великой Отечественной для нашего народа и категоричные заявления о том, что эта война не была Великой Отечественной, а была гражданской, в которой было якобы две стороны. Это была гражданская война внутри белорусского общества, и поэтому полицаи, коллаборационисты, белорусские эсэсовцы, те, кто служил в белорусских батальонах СД, Белорусской краевой обороне, провозглашаются чуть ли не национальными героями и ставятся на одну, что называется, полку, на один уровень с ветеранами Великой Отечественной войны.
«Без законодательных ограничений и запретов мы просто не можем обойтись»
Игорь Марзалюк:
И третий момент, который необходим в связи с этим, – это активизация (без всяких преувеличений) нацистских группировок, возникновение нацистских субкультур внутри белорусской молодежи, которые открыто пропагандируют идеи национал-социализма, фашизма, считают своими кумирами Адольфа Гитлера, а также белорусских национал-социалистов, нацистов Фабиана Акинчица и других. Поэтому эти вещи на сегодняшний день актуальны, как никогда, и здесь без законодательных ограничений и запретов мы просто не можем обойтись.
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Юлия Бешанова:
Игорь Александрович, как вы считаете, что следует делать с бчб-флагом? Может быть, действительно стоит признать его экстремистским?
Бело-красно-белый флаг возник в 1917 году, и уже хотя бы поэтому прямолинейно называть его нацистским нельзя
Игорь Марзалюк:
Мне кажется, такое утверждение очень категорично и достаточно прямолинейно. Другое дело, что, безусловно, мы должны расширить перечень символики экстремистских организаций нацистского толка, а также тех нацистских, коллаборационистских формирований, которые использовали те или другие варианты, в том числе и бело-красной символики в годы Великой Отечественной войны. Такой перечень МВД составлен, но он очень коротенький, его нужно расширять и дополнять.
Что касается самого бело-красно-белого флага, то он возник в 1917 году, и уже хотя бы поэтому так вот прямолинейно называть его нацистским нельзя. Другое дело, я считаю, что мы должны ввести административную ответственность за клеветнические измышления о том, что эта символика не использовалась коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси.
«Должна быть административная ответственность за клевету и фальсификацию исторической правды о войне»
Игорь Марзалюк:
Считаю, что за все эти «вики-статьи», утверждения о том, что во время оккупации этот флаг был чуть ли не под запретом, и уж тем более за беспардонное вранье про то, что его использовали партизаны, за это должна быть административная ответственность: за клевету и фальсификацию исторической правды о войне.
Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – крупнейшее национальное хранилище материальных и духовных памятников военной истории. В распоряжении музея 10 залов, где представлено больше 8 000 экспонатов, рассказали в программе «Минск и минчане».
Фонды состоят из 30 коллекций и насчитывают свыше 155 тысяч фотографий, документов, писем и личных вещей участников Великой Отечественной войны. На днях музей представил новую экспозицию «Дыхание времени на киноэкране», организованную совместно с Национальной киностудией «Беларусьфильм» и Музеем истории белорусского кино.
Анастасия Стаховская, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Это афиши и к советским фильмам, и к фильмам, снятым в послевоенной Беларуси. На витринах находится реквизит со съемок фильмов «Константин Заслонов» и «Девочка ищет отца». Это также интересно, потому что, учитывая, что фильмы снимались в 1949 году, вещи сами по себе история. Еще история кинематографа – это очень интересно.
Большинство киноафиш было передано в музей дирекцией кинотеатра «Первый» еще в середине прошлого века. Как исторический источник они отражают развитие отечественной кинематографии в послевоенный период.
Анастасия Стаховская:
Национальной киностудией «Беларусьфильм» был предоставлен очень интересный реквизит со съемок фильмов «Девочка ищет отца» и «Константин Заслонов». Мы разместили здесь афишу из Музея истории белорусского кино и рядом этот реквизит. Некоторые предметы нам предоставили сами сотрудники, они знали, что это предметы со съемок. Некоторые мы самостоятельно искали.
Здесь интерес представляет платье главной героини, пятилетней девочки. Сшито было специально три костюма, так как девочка в процессе съемок росла. Они даже незначительно отличаются по размеру.
Перед нами плакат к фильму «Константин Заслонов». Этот фильм вышел на экранах в 1949 году, а предшествовал ему очень удачный спектакль, поставленный в 1947 году в театре Янки Купалы. Интересно, что на съемки фильма были приглашены даже те актеры, которые играли в спектакле.
Это анкета Корш-Саблина, пригласительный билет, а также у нас есть оригинал фотографий здания треста «Белгоскино», которое было построено до войны и сейчас не сохранилось. Также на витрине мы видим реквизит со съемок этого фильма.
Выставка будет открыта до 18 апреля, посетить экспозицию можно по входному билету в музей.