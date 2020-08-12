Игорь Петришенко: «Давайте убережём наших детей от необдуманных шагов и поступков»
Новости Беларуси. Уберечь детей от необдуманных поступков и втягивания в псевдополитические игры. Такой призыв родителям озвучил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 августа в правительстве обсуждали подготовку к новому учебному году. В частности, текущий ремонт выполнен во всех учреждениях образования. Введено 10 новых детских садов, еще 6 примут дошколят в ближайшее время.
Затронули вопросы оказания помощи многодетным семьям и детям-сиротам. Комфортные и равные условия обучения должны быть предоставлены всем учащимся. Но особое внимание в нынешних реалиях – безопасности.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Я обращаюсь ко всем родителям: давайте убережем наших детей от необдуманных шагов и поступков. Молодежь вправе иметь свое мнение. Но мнение именно свое, не навязанное извне какими-то силами, втягивающими наше молодое поколение в псевдополитические игры и превращающими его в марионетку деструктивных элементов. Кому, как не вам, знающим своих детей лучше, чем кто-либо, объяснить им всю эту дикость и неправомерность происходящего. Прошу вас, обратите сейчас еще больше внимания на своих детей, родных и близких, помогите им своим мудрым советом и не дайте им встать на преступный путь.
По традиции во всех регионах организовано более 350 школьных ярмарок. Кроме того, запланировано проведение выставок-продаж, в торговых центрах оформлены уголки первоклассника. Так, комплект деловой одежды для ученика начальной школы будет стоить от 70 до 230 рублей, набор канцелярских товаров и письменных принадлежностей обойдется в пределах 25-120 рублей.
«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке
Новости Беларуси. В Минске готовится к открытию еще одна школа-новостройка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
5 августа учреждение образования посетила уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова.
Первых учеников школа примет уже в сентябре. Ее откроют в Каменной Горке – самом густонаселенном микрорайоне города. 1 сентября за парты новой школы сядут более 1 000 ребят. Уже набрали 10 первых классов.
Школу возвели за полтора года. Быстро, но при этом качественно. Каждый этаж здания в своем цвете. Например, холл оформлен в желтых тонах, для крыла начальной школы выбрали оранжевый.
Гордость учебного заведения – бассейн с двумя чашами. Одна – для начинающих пловцов, а 25-метровая – для тех, кто уже уверенно держится на воде. В школе есть свой тренажерный, спортивный, гимнастический и хореографический залы.
Оксана Цуран, директор средней школы № 67:
Строительство школы в микрорайоне Каменная горка стояло очень остро. Все с нетерпением ждали введения школы в эксплуатацию и дождались этого подарка. Мы очень рады, что школа является современным объектом образования.
Наталья Кочанова, уполномоченный Президента по Минску:
Великолепная, на мой взгляд, школа, великолепные условия. Я думаю, дети, которые придут сюда 1 сентября, будут довольны, ровно как будут довольны родители, потому что все условия для того, чтобы учиться, ребенку здесь созданы.
Такие школы становятся центром притяжения не только для школьников. Здесь будут оказываться услуги для жителей этого района, потому что здесь есть бассейн, есть тренажерные залы.
Все продумано до мелочей и на прилегающей территории. Рядом со школой оборудовали игровую зону для начальных классов. Готов стадион с баскетбольной и волейбольной площадками. Для активного отдыха есть беговые дорожки и футбольное поле с натуральным газоном.