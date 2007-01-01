Игорь Позняк

Родился в 1976 году в г. Миоры Витебской области. Высшее образование получил на географическом факультете БГУ. На СТВ с 2002 года. Сначала репортер, затем ведущий программ «24 часа», «Неделя» и «Личный интерес». Автор ряда документальных фильмов, среди которых «Центр Европы», «Заново рожденный», «Все цвета июля». Победитель Национального конкурса «Телевершина» в номинациях «Лучший репортер» и «Лучший ведущий информационно-аналитической программы». С 2007 года – директор дирекции информационного вещания.