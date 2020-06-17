Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью
Новости Беларуси. Развитие социальной сферы и крупных промышленных предприятий города – об этом 17 июня шла речь в Бобруйске. С положением дел на ряде предприятий ознакомился глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из них – фабрика «ФанДОК». Ситуация, которая сложилась на мировом рынке, отразилась на работе завода, об этом рассказал его руководитель, но сейчас сбыт продукции приходит в норму.
Здесь за последние 10 лет существенно улучшились условия труда. Изготавливается широкая линейка продукции: от дверей и бытовой мебели до картин из дерева и даже ульев. На производстве трудятся почти 1 300 человек. Средняя зарплата с 2017 года выросла почти на треть, до 876 рублей. Львиная доля продукции фабрики идет на экспорт.
Во время посещения много говорили и о проблемах людей. Рабочие интересовались вопросами пандемии, сохранения рабочих мест, помощи молодым семьям и организацией отдыха.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
В городе осуществляется ряд мероприятий по поддержке населения, по развитию социальной сферы. Буквально в течение месяца-полутора будет введена в строй практически новая детская городская больница. Также в соответствии с поручением главы государства была изучена тема строительства новой школы в микрорайоне № 7 Бобруйска.
В целом я бы хотел отметить, что город и трудовые коллективы, несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, живут полноценной рабочей спокойной жизнью. Да, людей волнуют многие житейские вопросы, на которые руководство города в состоянии дать ответы, оказать посильную помощь, решить те или иные проблемы.
Еще одна точка маршрута – предприятие «Белшина». Здесь сейчас активно тестируют и модернизируют оборудование для новых образцов продукции. В частности, шин для карьерного самосвала БелАЗ в 450 тонн. 9-тысячный коллектив предприятия готовится занять новую нишу на рынке. Но, прежде чем выйти на серийное производство, необходимо обкатать первую опытную партию, найти и доработать все возможные недостатки.
Наталья Кочанова: очень довольна настроением людей. Где бы я ни была, говорят о том, что надо работать
Новости Беларуси. Важный экономический центр 17 июня в центре внимания властей. Увидеть, чем живет регион и услышать, что волнует людей – председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он из числа 11 городов страны, которые должны получить ускоренное развитие и подтянуть за собой небольшие районы. Особая роль здесь у промышленных флагманов. Так, предприятие «Барановичхлебопродукт» – многие знают их товары под маркой «Гаспадар» – благодаря господдержке встречает 75-летний юбилей выходом на стабильные финансовые показатели.
Наталья Кочанова пообщалась с трудовым коллективом. Кроме рабочих моментов, говорили и о благоустройстве. Судьбу городского парка спикер верхней палаты парламента взяла на личный контроль.
Еще одна точка в маршруте – хлопчатобумажный комбинат. Предприятие – единственное в своем роде в стране. Оно закрывает потребности внутреннего рынка, продукция пользуется спросом и за рубежом. Несмотря на закрытые из-за пандемии границы, на комбинате работу не останавливали, вовремя сориентировались и частично переключились на выпуск востребованных защитных изделий, таким образом обеспечив полный рабочий день.
Наталья Кочанова отметила: такое решение было верным. В рамках общения с коллективом затронули и экономику, близкую каждому – цены на услуги ЖКХ, электроэнергию, а также поддержку многодетных семей.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я довольна настроением людей, очень довольна. Потому что где бы я ни была, люди говорят о том, что надо работать, что нужна работа. Это очень важно. Эта ситуация, которая сегодня складывается в мире в экономике, она ведь непростая, связанная с этой пандемией, с заболеваемостью, которая произошла. Просели предприятия, кооперационные связи. Поэтому люди очень четко сегодня понимают, что главное – иметь работу и зарплату.
Кроме легкой и пищевой промышленности, в городе хорошо развиты строительство, машиностроение и химическая сфера. Всего же в Барановичах под три десятка крупных предприятий.