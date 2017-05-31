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Игорь Шуневич: в МВД намерены кардинально пересмотреть свое отношение к физической готовности сотрудников

31.05.2017 - 13:47

Новости Беларуси. Среди мер по повышению зарплаты в Беларуси – оптимизация штатов. В МВД пошли дальше. Вместе с сокращением невостребованных должностей сотрудников ждет переаттестация и прежде всего по физической подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Мы намерены кардинально пересмотреть свое отношение к готовности, в том числе физической готовности, сотрудников, выполняя свои обязанности. Поэтому этот год в Министерстве внутренних дел объявлен Годом профессиональной подготовки. И мы уже начали первые шаги для того, чтобы систему профессиональной подготовки, в том числе физической и специальной, изменить с точки зрения ужесточения нормативов и более ответственного отношения самих сотрудников к поддержанию своей физической формы.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь

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