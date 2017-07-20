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Игорь Сокол: «Мы готовы поделиться наработками в области агропромышленного комплекса Беларуси с украинскими партнерами»

20.07.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Около сотни белорусских автобусов готовятся отправиться по маршруту Минск-Киев, а отечественные троллейбусы будут колесить по дорогам Одессы. Контракты уже подписаны. Об этом 20 июля рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это государство – второй по значимости наш торговый партнер. По итогам 2016 года товарооборот увеличился более, чем на 10%, правда, на фоне многолетнего снижения. Однако положительная динамика 2017 года, а по всем позициям экспорта и импорта – рост, дает основания думать, что год страны завершат успешно. Активно сотрудничают регионы, развивается промышленная кооперация.

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Украине:
До недавнего времени у нас в Украине работало 6 совместных производств. В мае началась сборка в Луцке троллейбусов «Белкоммунмаш».

Конечно, наиболее привлекательной отраслью и сектором экономики Украины является агропромышленный комплекс. Это и поставка продукции сельхозмашиностроения, наших тракторов, и поставка удобрений (как калийных, так и азотных).

Я думаю, что в перспективе мы готовы поделиться теми наработками в области агропромышленного комплекса, которые существуют в Беларуси с нашими украинскими партнерами.

21 июля в Киеве открывается совместный бизнес-форум. Деловой интерес подтверждает количество участников: их зарегистрировалось уже свыше 300. По предварительным оценкам, портфель контрактов составит более 40 миллионов долларов.  

Игорь Сокол: «Мы готовы поделиться наработками в области агропромышленного комплекса Беларуси с украинскими партнерами»

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