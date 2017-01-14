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Игра в снежки, лыжные гонки и галерея снеговиков: День снега в Гомеле объединил сотни горожан

14.01.2017 - 19:48

Новости Беларуси. На юго-востоке страны оттепель и метель не помешали провести День снега. В Гомеле на лыжню 14 января вышли несколько тысяч человек, пока одни катались, другие прыгали по сугробам в мешках и лепили снежные скульптуры.

Начиная с 2012 года массовые старты любителей активного зимнего отдыха проходят под брендом международного Дня снега. Правда, подобрать подходящую дату в условиях юго-востока Беларуси крайне проблематично. Например, в 2016 году День снега пришлось переносить из-за этого самого снега – тогда Беларусь накрыл циклон Эмма. А за два года до этого не могли дождаться, когда же снег выпадет. Переносили несколько недель подряд. В 2017 году своеобразный компромисс: несмотря на откровенную оттепель, снега в достатке и лепится он неплохо, на радость всем детям.

Снежное побоище по всем правилам жанра: с дуэлью на дистанции и ближним боем. И, конечно, финальная куча-мала.

А тем временем температура поднялась выше ноля, что совсем не обрадовало нацеленных на победу участников самого массового забега в году.

Вероника Кашко, студент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
Лыжня сегодня тяжелая, потому что снег мокрый, липнет к лыжам. Настроение отличное, все готовы к соревнованиям, все хотят бежать, все радуются. Зимний хороший день.

Если одним липкий снег мешал, то другим это его свойство было только на руку. Настоящую галерею снеговиков устроили школьники прямо на набережной Сожа. Снежные бабы любых размеров и расцветок – результат получасового труда на свежем воздухе.

Ренат Налепенок, учащийся гимназии № 51 Гомеля:
Слепили красивогоо снеговика, нам было весело, захотели раскрасить его необычным цветом, чтобы ярким выделялся из всех.

Вообще, День снега – отличный повод вспомнить, сколько всего интересного можно делать зимой. И санки, лыжи да снеговики, как говорится, лишь верхушка айсберга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День снега в Гомеле

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