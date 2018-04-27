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Игровая приставка Atari 2600, Apple Macintosh, компьютер «Немига»: что хранится в музее ретро-компьютеров в Минске

27.04.2018 - 10:47

Микрокалькуляторы, они же арифмометры, родом из СССР,  излюбленные игровые консоли – символ эпохи 90-ых. Личная коллекция Александра Александрова – одного из организаторов первого в Минске музея ретро-гаджетов и компьютеров, насчитывает более 500 уникальных экспонатов. А сегодня зрителям представлена лишь малая часть раритетов. Начинается коллекция с представителей «докомпьютерной эры». Точные как часы, они до сих пор без единой ошибки решат любую математическую задачу. А для расчета более сложных данных использовали специализированное управляющее вычислительное устройство, которое уже позволяло выполнять язык программирования Basic.

Павел Бардиловский, организатор музея ретро-компьютеров:
Данное вычислительное устройство состоит из таких интересных плат, здесь их находится внутри три штуки. Слово «прошивка» как раз пошло с таких плат. Ферритовые сердечники прошивались вручную, как правило, сидела девушка-инженер и около трех месяцев прошивала данную плату. 

А в «домеханическую эру» были знамениты печатные машинки. Каждая – имеет свой уникальный оттиск. Кто помнит, в классических пишущих машинках буквы «А» и «О» располагались так, чтобы их молоточки не пересекались, потому что это самые распространенные буквы в русском алфавите. 

В музее также красуется и более продвинутая немецкая электронная пишущая машинка – 1987 года выпуска – с дисплеем, клавиатурой и особыми возможностями редактирования текстов. 

Павел Бардиловский: 
Это первый советский черно-белый видеоплеер, здесь использовались бобины, они в два раза толще, чем аудио-бобины. Использовались на телевидении. Использовались и портативные видеомагнитофоны – мечта журналиста.

Он уже цветной, довольно-таки много весит, больше 20 кг. Он, как правило, комплектовался с советской видеокамерой «Электроника-841».  

В музее можно насладиться и музыкой. Эта виниловая пластинка легендарной группы Qeen – прадедушка современных CD-дисков –  стандарт LaserDisc. Появился в Японии в начале 90-ых, даже раньше, чем видеокассета. 

Самая яркая зона в музее – игровая. Ностальгия, детская радость и искренние улыбки – такие эмоции вызывают экспонаты.

Одна из первых игровых приставок – Atari 2600, со своей знаменитой игрой Pong.

Популярная приставка «Эльф» производства Брестского механического завода.

Любимая всеми консоль Sega со своей визитной карточкой – Mortal Combat, и, наконец, приставка Dendi с играми Super Mario и Duck Hunt.  

Павел Бардиловский: 
У основания этого пистолета находится фотодатчик, который реагирует на экран, когда мы нажимаем на пистолет весь экран, если вы присмотритесь, закрашивается черным цветом, а на месте утки появляется белый прямоугольник, именно этот прямоугольник и улавливает фотодатчик, на пистолете. 

Отдельное место в экспозиции занимает знаменитая советская игра фирмы «Электроника» – «Волк и яйца». Кстати, Японская разработка. Она появилась, благодаря сотруднику компании, который в поезде увидел, как пассажир дурачился с обычным калькулятором, нажимая на кнопки. Это навело японца на мысль о создании игры, построенной по тому же принципу. Позже мир увидел полноценную портативную игровую консоль Nintendo Game boy с картриджами. 

Павел Бардиловский: 
Многие, я думаю, знают такую франшизу, как Pokemon, и многие думают, что это детский мультик. На самом деле в Японии Pokemon – это была еженедельная реклама этой консоли, она рекламировала главную игру на этой консоли. 

Для нас аудиокассета – это способ услышать мелодию, а для первых компьютеров она служила ещё и источником записи информации. 

Следующий экспонат – это первый представитель компьютеров стандарта, который используется до сих пор – IBM PC с первой беспроводной клавиатурой. Привлекает внимание и графическая американская рабочая станция Silicon Graphics Indy для создания компьютерной анимации, выпущенная в 1993 году. Она применялась в кинематографе, к примеру, с помощью неё делались эффекты к фильму «Терминатор 2» и заставки для самых известных телеканалов.    

Павел Бардиловский: 
Здесь у нас представлен один из первых компьютеров с графическим интерфейсом – знаменитый Apple Macintosh. Я думаю, многие видели фотографию Стива Джобса именно с этим компьютером. Что интересно, весь компьютер представляет собой моноблок. Дизайнер делал форму и потом инженер пытался впихнуть всю электронику. 

Среди экспонатов музея – и образец легендарного отечественного компьютера – «Немига», сделанного в Минске в стенах БГУИР. Поставлялся в школы, а его клавиатура была специально сделана из металлического корпуса, что ограждало ее от повреждений. 

Здесь также можно встретить и советский портативный компьютер для различных вычислений – мечта инженера (так его называли в народе). И это понятно! Он стоил 1500 (советских) рублей. 

Павел Бардиловский: 
Если до этого у нас были микрокомпьютеры, то здесь у нас миникомпьютер. Все три холодильника, шкафа – это один компьютер. Здесь у нас представлен советский Мейнфрейм 1420. Он работал 24/7, умел грузиться с различных носителей информации: как с магнитных лент, с 8-ми дюймовых дискет и также с необычного вида жестких дисков. На такой диск вмещалось всего 4.5 мегабайта информации.

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