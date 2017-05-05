новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Игрушки, тарелки и украшения: лавка сувениров, сделанных руками инвалидов, откроется в Могилеве

05.05.2017 - 09:55

Новости Беларуси. В Могилеве откроют необычную лавку сувениров. На прилавок попадут мягкие игрушки, украшения, расписанные вручную тарелки и многое другое. Все это сделано руками инвалидов. Автор проекта 35-летняя Алла Цумарева практически ничем не отличается от остальных людей. Получила высшее образование, работает библиотекарем, есть семья. А в свободное время Алеся увлекается созданием сувениров и помогает другим. В будущей лавке любой человек с ограниченными возможностями сможет выставить на продажу свои изделия и заработать.

Алеся Цумарева, житель Могилева:
Людей, которые занимаются этим, много. Даже те же самые общества инвалидов, социальные организации от государства. Там есть свои кружки. Но проблема заключается в том, что нет сбыта.

Городские власти инициативу поддержали и выделили начинающему предпринимателю помещение. Магазин – на одном из центральных проспектов Могилева. Скоро здесь начнется ремонт, а на входе установят пандус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игрушки, тарелки и украшения: лавка сувениров, сделанных руками инвалидов, откроется в Могилеве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Магниты-сувениры из Беларуси
Магниты-сувениры из Беларуси: предпочтения туристов и процесс создания миниатюрных шедевров
Белорусские народные сувениры
Белорусские народные сувениры: какие изделия можно увезти из Минска и что выбирают иностранные туристы
«Собрать» свой Минск: архитектор Тамара Матыль делает уникальные сувениры с символами столицы
«Собрать» свой Минск: архитектор Тамара Матыль делает уникальные сувениры с символами столицы
Белорусские сувениры
Есть ли в Беларуси аутентичные сувениры?
Шкатулка с видами Минска, произведенная в России
В Минске продают шкатулки с видами столицы, но сделаны они в России и дешевле белорусских
Мария Борисенко
Гобелены для настоящих битломанов от белорусского мастера
Скульптуры из бумаги
Юрий Адамович
Работы златокузнеца из Минска хранятся у политиков Европы и папы римского
Все новости по теме Сувениры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru