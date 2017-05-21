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ІІ Европейские игры 2019 года в Беларуси пройдут под девизом «Bright you»

21.05.2017 - 13:49

Новости Беларуси. 21 мая стали известны сроки проведения в Минске вторых Европейских игр 2019 года. Открытие спортивного форума состоится на стадионе «Динамо» 20 июня и еще 10 дней продлится соревновательная часть. Задействованы будут «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена», Дворцы спорта на проспекте Победителей и в Уручье.

На дорогах столицы пройдут соревнования по велоспорту на шоссе, а сильнейших в гребле на байдарках и каноэ определят на канале под Заславлем. Евроигры в Минске будут квалификационными для 11 из 16 видов спорта на Олимпиаду 2020 года.

Ожидается, что Беларусь примет около 4 тысячи атлетов. Утвержден и девиз игр. По-русски он звучит как «Яркий ты». Аббревиатура с английского составит небезызвестное «BY», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ІІ Европейские игры 2019 года в Беларуси пройдут под девизом «Bright you»

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