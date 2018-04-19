II Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места»: какие вопросы обсудят

Сегодня в Минске открывается Второй Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – секретарь Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе – Анна Варфоломеева и начальник главного управления международного сотрудничества Федерации профсоюзов Беларуси – Андрей Усольцев.

В чем суть мероприятия «Профсоюзы и зеленые рабочие места»? Какие вопросы будут обсуждаться на форуме? Какие цели ставят перед собой участники и организаторы?

Подробности – в видеоматериале.