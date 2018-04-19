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II Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места»: какие вопросы обсудят

19.04.2018 - 13:04

Сегодня в Минске открывается Второй Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – секретарь Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе – Анна Варфоломеева и начальник главного управления международного сотрудничества Федерации профсоюзов Беларуси – Андрей Усольцев.

В чем суть мероприятия  «Профсоюзы и зеленые рабочие места»? Какие вопросы будут обсуждаться на форуме? Какие цели ставят перед собой участники и организаторы?

Подробности – в видеоматериале. 

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