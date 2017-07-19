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«Им было по 8 лет, один остался на рафте»: как студенты следят за безопасностью отдыхающих в минском аквапарке

19.07.2017 - 20:25

Новости Беларуси. «Золотая рыбка» завелась в одном из минских аквапарков. Конечно, она не выполнит три любых ваших желания, но безопасность гарантирует, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так называется студенческий отряд. Сразу после окончания сессии молодые люди нашли способ подзаработать. Они следят за порядком в воде и инструктируют отдыхающих. Работа достаточно интересная – зарплата от 500 рублей – и очень ответственная.

Дарья Журавская:
Им было по 8 лет. Один остался на рафте, а второй упал и не мог подняться. Ну, ничего, откачали.

Дмитрий Мойсюк-Дранько:
Обучали, как спасать на воде. Очень интересная работа.

«Им было по 8 лет, один остался на рафте»: как студенты следят за безопасностью отдыхающих в минском аквапарке

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